По сообщению агентства ABNA, Мохаммад Мохбер, советник и помощник Лидера революции, в ответ на хвастовство руководителей США и сионистского режима написал в посте в одной из социальных сетей: Психологическая война и угрозы Трампа и Нетаньяху отдают отчаянием больше, чем силой.

Он добавил: Иран знает слабые места врага, и полевые неожиданности, а также рычаг нефти и энергоресурсов могут нарушить уравнения.

Советник и помощник Лидера революции в заключительной части своего послания напомнил: В этом регионе останется нация, которая проживает в нём тысячи лет, а сионистский режим может думать лишь о своём «небытии».