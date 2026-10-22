По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen, Россия и Китай в совместном заявлении осудили деструктивное внешнее вмешательство в Евразии.

В этом заявлении подчёркивается, что деструктивное внешнее вмешательство в нынешних условиях является главным фактором подрыва стабильности на всей территории Евразии.

Ли Цян, премьер-министр Китая, также вчера в среду на встрече с Владимиром Путиным, президентом России, сказал: Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Россией в интересах народов двух стран.

Премьер-министр Китая в этой связи продолжил: китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной на высшем уровне, чтобы непрерывно укреплять взаимное доверие и расширять многостороннее и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в интересах наших народов.