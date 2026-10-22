По сообщению агентства Абна со ссылкой на сайт Елисейского дворца, Эммануэль Макрон, президент Франции, сегодня в среду в своём выступлении объявил: я хочу поговорить о рабочей поездке, которую я недавно совершил в этот регион (Западная Азия) и которую мы сейчас завершаем. Очевидно, что регион Персидского залива за последние месяцы подвергся серьёзной дестабилизации из-за войны, начавшейся 28 февраля (с незаконной агрессией США против Тегерана).

Президент Франции продолжил: этот конфликт вызвал ответные действия со стороны Ирана, закрытие Ормузского пролива и дестабилизацию всего региона; ситуация, которая повлияла на безопасность каждой отдельной страны и даже на нашу экономику. Последствия этого, о которых мы хорошо осведомлены, месяцами напрямую влияли на наших граждан; при этом с приближением конца лета ситуация ухудшилась, и условия безопасности стали ещё более критическими.

Эммануэль Макрон затем добавил: Франция с первого дня всегда действовала как фактор мира и стабильности. Мы с самого начала объявили, что это не наша война, мы не принимали такого решения, и мир и стабильность в регионе для нас являются приоритетом. Существуют различные каналы переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами, а также с другими странами, цель которых — улучшение и успокоение ситуации. Это считается главной целью дипломатии.