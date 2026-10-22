По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Reuters, три американских официальных лица объявили, что Государственный департамент США готовит приказ о выводе ряда сотрудников и членов их семей из посольств США в регионе Персидского залива; этот шаг, по словам двух officials, предпринимается в связи с вероятностью возобновления конфликтов, особенно с йеменским движением «Ансарулла».

По сообщению американских источников, Государственный департамент США готовит приказ о принудительном выводе ряда сотрудников и членов их семей из посольств США в регионе Персидского залива.

Два американских официальных лица объявили, что этот шаг связан с вероятностью возобновления конфликтов, особенно с силами «Ансарулла» Йемена.

Тем временем посольство США в Эр-Рияде в среду, опубликовав предупреждение о безопасности, предупредило о вероятности новых атак «Ансарулла» на Саудовскую Аравию.

Это предупреждение было издано после атак на Саудовскую Аравию, включая атаку на аэропорт Эр-Рияда.

Два американских официальных лица также заявили, что возможный приказ о выводе может включать эвакуацию всех сотрудников и членов их семей из дипломатического представительства США в Саудовской Аравии.