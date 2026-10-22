По сообщению агентства Абна со ссылкой на телеканал Al Jazeera, Дональд Трамп, президент США, заявил, что Вашингтон в настоящее время ведёт переговоры с Россией по Украине, и обе стороны как никогда близки к достижению соглашения.

Президент США заявил, что Вашингтон теперь гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия, и добавил, что эти меры должны были быть приняты годы назад.

Трамп также заявил, что США могут отступить в нынешних условиях, но Вашингтон хочет обеспечить сохранение достигнутых результатов на длительный срок.

Продолжая свои заявления для оправдания ошибочной политики в отношении Ирана и, как следствие, подорожания топлива в США, он заявил, что издержки, которые Вашингтон несёт в результате последствий войны с Ираном, незначительны.

Трамп также заявил: США в ходе двух операций, названных «Полуночный молот» и «Эпический гнев», уничтожили способность Ирана к обогащению ядерного топлива.

Он добавил: война России и Украины и война с Ираном в любом случае закончатся.