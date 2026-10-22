По сообщению агентства Абна со ссылкой на Al Jazeera, Министерство финансов США в заявлении объявило, что ввело новые санкции против Ирана.

В заявлении, опубликованном Министерством финансов США по этому поводу, утверждается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединённых Штатов ввело санкции против 5 физических лиц, 4 организаций и 9 судов, связанных с Ираном.

По сообщению Al Jazeera, Министерство финансов США утверждало: санкции нацелены на физических лиц, одну компанию юридических услуг в Панаме и судоходные компании, связанные с Сингапуром и ОАЭ.