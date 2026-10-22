По сообщению агентства Абна со ссылкой на Shafaq News, Абдулкадер Карбалаи, заместитель по военным вопросам иракского движения исламского сопротивления «Ан-Нуджаба», отвергнув сообщения об изменении позиций этого движения для участия в политическом процессе, подчеркнул, что такие вопросы, как монополия, передача и разоружение сопротивления, не имеют места в терминологии и лексиконе этого движения.

Он подчеркнул: это решение остаётся в силе, и в нём не произошло изменений. Движение «Ан-Нуджаба» намерено оставаться рядом с иракским народом, разделять его страдания и заботы и отражать справедливые голоса народа без страха перед упрёками других.

Заместитель по военным вопросам движения «Ан-Нуджаба» также заявил относительно оружия сопротивления, что в лексиконе и терминологии этого движения такие понятия, как «монополия на оружие», «передача оружия» и «разоружение», не имеют места.

В заключение он выразил надежду, что Ирак в будущем превратится в развитую страну, обладающую полным суверенитетом, свободную от коррупции и обеспечивающую безопасность и достойную жизнь для граждан.