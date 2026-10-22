По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Масира, Яхья Сари, пресс-секретарь вооружённых сил Йемена, объявил: за последние 24 часа коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла 62 воздушных и ракетных удара по столице Сану и ряду других провинций.

Пресс-секретарь вооружённых сил Йемена заявил: саудовские истребители F-15 нанесли воздушные удары по гражданским объектам в Сане, Марибе, Сааде, Лахдже и Таизе. В ходе этих ударов ряд невинных граждан, включая женщин и детей, были убиты и ранены.

Ранее он подчёркивал по этому поводу: общее число воздушных и ракетных ударов, нанесённых коалицией во главе с Эр-Риядом с начала недавней эскалации напряжённости против нашей страны, достигло 2855.