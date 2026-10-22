По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Шахаб, Хазем Касем, пресс-секретарь исламского движения сопротивления ХАМАС, выразил удивление молчанием религиозных учреждений и деятелей в мире ислама перед лицом эскалации преступлений сионистского режима, особенно в секторе Газа.

Хазем Касем сказал: война геноцида и голода против народа Газы продолжается, и школьники на улицах, а женщины в своих палатках подвергаются ударам и убиваются.

Он призвал всех учёных и религиозные учреждения в Палестине и по всему миру ислама исполнить свою реальную роль и ответственность в поддержке народа Газы перед лицом геноцида и голода.

Пресс-секретарь ХАМАС подчеркнул: роль учёных должна, в соответствии с учениями религии ислама, быть ведущей, полевой и влиятельной ролью в поддержке и помощи народу Газы.