По сообщению агентства Абна, Мохаммад Багер Галибаф, председатель Совета исламского совета, встретился и побеседовал с Его Светлостью Аятоллой Сейедом Моджтабой Хосейни Хаменеи, Лидером Исламской революции.

На этой встрече были рассмотрены последние события военной, экономической и когнитивной войны американско-сионистского врага, и было подчёркнуто укрепление составляющих силы страны, эффективная роль депутатов Совета исламского совета в сохранении и укреплении социальной сплочённости и национального единства, продолжение осознанного и сдерживающего присутствия народа на полевых собраниях, а также внимание правительства и парламента к сотрудничеству в целях развязывания узлов экономических проблем и проблем жизнеобеспечения людей и продвижения дел, связанных со стратегическими партнёрами страны.

Председатель Совета исламского совета на этой встрече также представил отчёты о деятельности депутатов народа с начала третьей навязанной войны до настоящего времени и о текущих и будущих программах парламента по решению проблем и трудностей страны.