По сообщению агентства Абна, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, опубликовал пост в одной из социальных сетей, в котором написал: Иран готов вновь дать шанс дипломатии при условии, что мы увидим убедительные доказательства искреннего стремления Соединённых Штатов к укреплению доверия и достижению справедливого решения.

Он добавил: если США предпочтут войну дипломатии, это решение непременно приведёт к очередному стратегическому поражению США, причём в масштабах, значительно больших, чем прежде.