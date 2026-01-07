Китай отверг использование модели нападения США на Венесуэлу для возвращения Тайваня

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Global Times, Чэнь Биньхуа, официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, отверг опасения, высказанные на острове Тайвань относительно возможности копирования Китаем подхода США в Венесуэле. Он подчеркнул, что решение тайваньского вопроса является исключительно внутренним делом китайского народа и не терпит никакого иностранного вмешательства.

Он добавил: «США открыто применили силу против суверенного государства, что является серьезным нарушением международного права, посягательством на суверенитет других стран и угрозой региональному миру и безопасности, и мы решительно выступаем против этого».

Представитель Госсовета КНР предупредил: «Если сепаратистские силы Тайваня осмелятся на авантюрные действия и пересекут "красные линии", мы предпримем решительные меры и нанесем по ним прямой и сокрушительный удар».

3 января США вторглись на территорию Венесуэлы и похитили президента страны Николаса Мадуро. Большинство стран мира объявили это действие нарушением Устава ООН.