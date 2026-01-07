Зампред Переходного совета: Саудовская Аравия совершила военные преступления в Йемене

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», Хани бен Брик, вице-председатель Южного переходного совета (поддерживаемого ОАЭ), обвинил Саудовскую Аравию в том, что она встала на путь измены, добавив, что это будет иметь немедленные и долгосрочные последствия.

Бен Брик в резкой форме заявил, что Саудовская Аравия нанесла удары по народу и лидерам Переходного совета. Он обвинил Эр-Рияд в совершении военных преступлений посредством авиаударов и использования «террористических инструментов», подчеркнув, что эти действия не сломят сопротивление суверенитета и народа южного Йемена.

Саудовская коалиция заявила в среду утром, что Айдарус аль-Зубайди, председатель Южного переходного совета, бежал в неизвестном направлении после того, как Саудовская Аравия нанесла около 15 авиаударов по району Зубейд в провинции Эд-Дали. Эти атаки привели к гибели и ранению более 25 человек, включая женщин и детей.