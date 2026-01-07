Переходный совет Йемена опроверг слухи о бегстве Аль-Зубайди

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», ЮПС опубликовал заявление, в котором утверждается, что аль-Зубайди находится в Адене и лично курирует военные операции и безопасность на юге Йемена. В совете добавили, что связь с их делегацией, прибывшей в Эр-Рияд несколько часов назад, была прервана, и официальной информации об их местонахождении или условиях на данный момент нет.

ЮПС подчеркнул свою готовность к конструктивному политическому диалогу, выразив при этом крайнее удивление авиаударами саудовских ВВС по провинции Эд-Дали, приведшим к жертвам среди мирного населения.

Ранее саудовская коалиция заявила в среду, что аль-Зубайди бежал в неизвестном направлении после серии из 15 авиаударов по району Зубейд в Эд-Дали, в результате которых погибло и было ранено более 25 человек. Хани бен Брик, вице-председатель совета, обвинил Саудовскую Аравию в предательстве и совершении военных преступлений, заявив, что эти действия лишь укрепят сопротивление народа юга.