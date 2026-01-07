Сионистская армия заявила об убийстве двух членов «Хезболлы» на юге Ливана

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Russia Today, армия сионистского режима опубликовала заявление, в котором утверждает, что ликвидировала двух членов «Хезболлы» на юге страны. Согласно заявлению, эти лица якобы занимались восстановлением военной инфраструктуры «Хезболлы».

В заявлении говорится, что атака была совершена в прошлый вторник в районе Хирбат-Селм. Израильская армия утверждает, что один из убитых был инженером, руководившим работами по восстановлению военной инфраструктуры.

Сионистский режим, бесстыдно игнорируя собственные действия, которые являются нарушением соглашения о прекращении огня и продолжением агрессии против ливанских территорий, заявил, что действия этих членов «Хезболлы» были «явным нарушением договоренностей между Тель-Авивом и Ливаном».

С момента подписания соглашения о прекращении огня между Ливаном и сионистским режимом, армия этого режима тысячи раз нарушала перемирие, нанося воздушные, ракетные и наземные удары по различным районам Ливана и удерживая в оккупации части юга страны.