Арагчи: Сейчас не время для переговоров с США

По сообщению информационного агентства ABNA, Сейед Аббас Арагчи в кулуарах заседания правительства заявил журналистам: «Мы всегда были готовы к переговорам на основе взаимных интересов и уважения, но у правительства США в данный момент нет такого подхода».

Что касается целей своего предстоящего визита в Ливан, министр сказал: «Мы стремимся к расширению отношений со всем Ливаном и его правительством. Экономическая делегация будет сопровождать меня для изучения торговых аспектов».

Относительно внешних заявлений о внутренних протестах Арагчи подчеркнул: «Внутренние дела Ирана не касаются никого, кроме иранского народа. Это не касается ни одного иностранного правительства».

В завершение он отметил работу департамента экономической дипломатии: «Наша главная политика — соединение экономических потенциалов провинций с соседними странами. Мы также не забываем о своей задаче по снятию санкций и предпримем действия, как только представится достойная возможность».