МИД осудил нарушение суверенитета Сомали со стороны сионистского министра

По сообщению информационного агентства ABNA, Исмаил Багаи, официальный представитель МИД, осудил незаконный визит министра иностранных дел сионистского режима в регион Сомалиленд, назвав его явным нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Сомали.

Подчеркнув настояние международного сообщества на необходимости уважения территориальной целостности и национального суверенитета Сомали как независимого государства-члена ООН, представитель МИД назвал действия сионистского режима, направленные на раздел Сомали, опасным прецедентом в международных отношениях и сокрушительным ударом по правовым и нормативным основам ООН. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества мирового сообщества, исламских и африканских стран для предотвращения подрыва национального суверенитета Сомали.