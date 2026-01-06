Причина отстранения венесуэльской оппозиции Трампом по версии Wall Street Journal

Как сообщает ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп изучил отчет разведки, согласно которому венесуэльская оппозиция столкнется с огромными трудностями при временном управлении страной. Согласно этому отчету, наиболее подходящими фигурами для управления Венесуэлой в переходный период после Мадуро являются лица, связанные с нынешней государственной системой. Этот анализ стал одним из факторов, побудивших Трампа поддержать вице-президента Мадуро вместо лидера оппозиции Марии Мачадо.