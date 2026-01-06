Американский сенатор: Задержание Мадуро Соединенными Штатами незаконно

По сообщению информационного агентства ABNA, независимый сенатор США Берни Сандерс в интервью телеканалу «Аль-Джазира» подчеркнул: «Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро является незаконным и антиконституционным актом». Он добавил: «Я призываю к принятию законопроекта, который предотвратит проведение любых операций против Венесуэлы без согласия Конгресса». Стоит отметить, что военное нападение США на Венесуэлу и похищение её президента, являющиеся нарушением всех норм международного права, вызвали волну негативной реакции во многих странах мира.