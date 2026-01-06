Эрдоган: Я подчеркнул Трампу, что Венесуэла не должна скатываться к нестабильности

«Мы не одобряем никаких действий, нарушающих международное право», — заявил Эрдоган. Он добавил: «В телефонном разговоре с Трампом я поделился нашей обеспокоенностью и подчеркнул, что Венесуэлу нельзя подталкивать к нестабильности. Нарушение суверенных прав стран — это опасный шаг, который может привести к серьезным последствиям во всем мире». Президент Турции также подтвердил поддержку народа Венесуэлы на пути к процветанию и миру.
6 января 2026 - 11:39
News ID: 1770092
Source: ABNA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении после заседания кабинета министров затронул тему телефонного разговора со своим американским коллегой.
