Эрдоган: Я подчеркнул Трампу, что Венесуэла не должна скатываться к нестабильности

«Мы не одобряем никаких действий, нарушающих международное право», — заявил Эрдоган. Он добавил: «В телефонном разговоре с Трампом я поделился нашей обеспокоенностью и подчеркнул, что Венесуэлу нельзя подталкивать к нестабильности. Нарушение суверенных прав стран — это опасный шаг, который может привести к серьезным последствиям во всем мире». Президент Турции также подтвердил поддержку народа Венесуэлы на пути к процветанию и миру.