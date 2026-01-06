Продолжение столкновений между «СДС» и силами «Джулани» в Сирии

По сообщению «Аль-Джазиры», в результате атаки беспилотника СДС на полицейский пост в пригороде Дейр-Хафира трое военнослужащих и шестеро мирных жителей получили ранения. Министерство обороны Джулани подчеркнуло, что армия ответит на эти атаки со всей силой. Несмотря на соглашение от 10 марта о прекращении огня и политической интеграции, разногласия по поводу его реализации и связи СДС с иностранными игроками привели к эскалации напряженности и срыву мирного процесса.
6 января 2026 - 11:39
News ID: 1770091
Source: ABNA
Министерство обороны режима Джулани сообщило о нападении курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) на контрольно-пропускной пункт на востоке Алеппо.
Your Comment