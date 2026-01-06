Продолжение столкновений между «СДС» и силами «Джулани» в Сирии

По сообщению «Аль-Джазиры», в результате атаки беспилотника СДС на полицейский пост в пригороде Дейр-Хафира трое военнослужащих и шестеро мирных жителей получили ранения. Министерство обороны Джулани подчеркнуло, что армия ответит на эти атаки со всей силой. Несмотря на соглашение от 10 марта о прекращении огня и политической интеграции, разногласия по поводу его реализации и связи СДС с иностранными игроками привели к эскалации напряженности и срыву мирного процесса.