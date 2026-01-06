США лицемерно заявляют о поддержке иранского народа, проливая крокодиловы слезы.

Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности по поводу нападения США на Венесуэлу заявил: «Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает военное нападение США на Боливарианскую Республику Венесуэла. Этот незаконный акт является ярким примером государственного терроризма и грубым нарушением Устава ООН».

Он также отметил, что угрозы Трампа в адрес Ирана являются нарушением международного права, и подчеркнул, что США несут полную ответственность за последствия своей агрессивной политики и поддержку действий израильского режима против Ирана в июне 2025 года.

