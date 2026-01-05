Палестинцы ранены в результате рейда сионистских оккупантов в Калькилье

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Палестинский информационный центр, обстрел произошел вблизи контрольно-пропускного пункта «Маале-Шомрон» к востоку от города Аззун, где сионистские военные открыли огонь по гражданскому палестинскому автомобилю.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что их медицинские бригады оказали помощь двум пострадавшим от боевых пуль. 18-летний юноша получил ранение в ногу, а 14-летняя девочка — в руку. Оба были госпитализированы.