Палестинцы ранены в результате рейда сионистских оккупантов в Калькилье

5 января 2026 - 09:45
Палестинцы ранены в результате рейда сионистских оккупантов в Калькилье

Местные источники сообщили в воскресенье вечером, что девочка-подросток и молодой палестинец получили ранения в результате обстрела со стороны сил сионистского режима к востоку от города Калькилья на севере Западного берега.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Палестинский информационный центр, обстрел произошел вблизи контрольно-пропускного пункта «Маале-Шомрон» к востоку от города Аззун, где сионистские военные открыли огонь по гражданскому палестинскому автомобилю.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что их медицинские бригады оказали помощь двум пострадавшим от боевых пуль. 18-летний юноша получил ранение в ногу, а 14-летняя девочка — в руку. Оба были госпитализированы.

