Генерал-майор Мусави: Полиция при поддержке народа усмирит погромщиков

5 января 2026 - 09:44
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил заявил: «Полиция (ФАРАДЖА) при помощи народа поставит бунтовщиков на место, а иранцы своим революционным поведением дадут отпор тем, кто не проявляет уважения в общении с этой нацией».

По сообщению агентства ABNA, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави на встрече с командованием полиции заявил: «США и сионистский режим сосредоточены на создании хаоса с использованием инструментов мягкой войны, чтобы компенсировать поражение в навязанной 12-дневной войне».

Он добавил: «Когда США и сионистский режим отчаялись и потерпели окончательное поражение в бесплодной агрессии, они включили в повестку дня план по созданию нестабильности в стране, используя методы мягкой войны и экономическое давление».

