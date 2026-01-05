Генерал-майор Мусави: Полиция при поддержке народа усмирит погромщиков

По сообщению агентства ABNA, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави на встрече с командованием полиции заявил: «США и сионистский режим сосредоточены на создании хаоса с использованием инструментов мягкой войны, чтобы компенсировать поражение в навязанной 12-дневной войне».

Он добавил: «Когда США и сионистский режим отчаялись и потерпели окончательное поражение в бесплодной агрессии, они включили в повестку дня план по созданию нестабильности в стране, используя методы мягкой войны и экономическое давление».