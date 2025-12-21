Иракский депутат: «Хашд аш-Шааби» — гарант безопасности страны перед лицом террористических угроз

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маалюма», депутат Мухтар аль-Туркмани заявил, что силы «Хашд аш-Шааби» являются гарантом безопасности Ирака перед лицом террористических угроз. Он добавил: «За последние годы эти силы доказали, что они являются национальным достоянием и приносят жертвы ради защиты родины. Они успешно противостояли самым опасным террористическим атакам». Аль-Туркмани подчеркнул, что поддержка этих сил является национальным долгом, так как они стали основной опорой системы безопасности Ирака.