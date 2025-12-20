  1. Home
  2. Новости Ирана

Телефонный разговор министра иностранных дел Великобритании с Аракчи

20 декабря 2025 - 08:54
News ID: 1763712
Source: ABNA
Телефонный разговор министра иностранных дел Великобритании с Аракчи

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран и министр иностранных дел Великобритании провели телефонный разговор.

По сообщению агентства ABNA, Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, и Иветт Купер, министр иностранных дел Великобритании, переговорили по телефону в пятницу.

В ходе этого разговора стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, включая консульские вопросы, и подчеркнули необходимость продолжения консультаций на различных уровнях для укрепления взаимопонимания и продвижения тем, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел нашей страны, критикуя безответственный подход трех европейских стран к иранскому ядерному вопросу, подчеркнул, что Иран никогда не отказывался от переговоров, основанных на уважении законных прав и интересов иранского народа, но отвергает переговоры как способ одностороннего навязывания воли.

Министр иностранных дел Великобритании подтвердила позицию своей страны о необходимости использования дипломатии в отношении ядерной программы Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
captcha