Минскый военный чиновник: Российские силы атакуют на всех направлениях

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Российской армии, во время посещения одного из боевых направлений подчеркнул: Основная миссия центральных сил после освобождения города Красноармейск – уничтожение формирований украинских сил, которые окружены в районе Димитрова.

Он добавил: Российская армия атакует почти на всех направлениях. Эти силы в освобожденном городе Красноармейск проводят обыски в жилых кварталах и оказывают помощь населению. 200 человек из них были эвакуированы в безопасные районы.

Герасимов заявил: Южная часть города Димитров, которая включает 30 процентов от всех зданий города, освобождена.