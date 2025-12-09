  1. Home
Минскый военный чиновник: Российские силы атакуют на всех направлениях

9 декабря 2025 - 13:56
Начальник Генерального штаба Российской армии сообщил о продвижении сил страны на различных направлениях боевых действий.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Российской армии, во время посещения одного из боевых направлений подчеркнул: Основная миссия центральных сил после освобождения города Красноармейскуничтожение формирований украинских сил, которые окружены в районе Димитрова.

Он добавил: Российская армия атакует почти на всех направлениях. Эти силы в освобожденном городе Красноармейск проводят обыски в жилых кварталах и оказывают помощь населению. 200 человек из них были эвакуированы в безопасные районы.

Герасимов заявил: Южная часть города Димитров, которая включает 30 процентов от всех зданий города, освобождена.

