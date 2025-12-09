Реакция российских источников на слухи США против Мадуро

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, осведомленные источники в посольстве России в Каракасе заявили, что утверждения США о возможном уходе президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти являются частью психологической войны Вашингтона против этой страны.

Они заявили: «В мировых СМИ распространяются слухи, которые не соответствуют действительности. Этот процесс осуществляется в рамках психологической войны против законного правительства Венесуэлы».

Недавно президент США Дональд Трамп утверждал, что в телефонном разговоре с Мадуро он дал ему срок, чтобы уйти от власти и покинуть Венесуэлу!

Это происходит в то время, когда власти Венесуэлы, включая Мадуро и министра обороны страны, подчеркнули свою полную защиту Венесуэлы и сопротивление Вашингтону.