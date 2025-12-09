Репортеры без границ: Израиль – худший враг журналистов

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», в то время как с начала войны и геноцида сионистского режима против Сектора Газа название этого режима неоднократно было в числе главных нарушителей прав журналистов и работников СМИ, «Репортеры без границ» в своем отчете, подготовленном по поводу убийств журналистов по всему миру и опубликованном сегодня, заявили, что 60 журналистов были убиты при исполнении своих обязанностей или из-за характера своей работы за один год по всему миру, почти половина из которых были убиты в Секторе Газа армией Израиля.

Организация «Репортеры без границ» подчеркнула: Количество журналистов, убитых с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года, увеличилось из-за преступных действий вооруженных сил, как регулярных, так и нерегулярных, и организованных преступных группировок, и фактически журналисты не умирают, а их убивают.

Анн Боканде, главный редактор «Репортеров без границ», заявила, что эта ситуация является результатом разжигания ненависти к журналистам, а также безнаказанности. Настоящая задача сегодня состоит в том, чтобы правительства вновь сосредоточились на защите журналистов и не делали их мишенью.

Эта международная организация далее в своем отчете назвала сионистский режим крупнейшим врагом работников СМИ и подчеркнула: Армия Израиля является худшим врагом журналистов и за последние 12 месяцев убила 29 сотрудников сектора СМИ при исполнении ими своих обязанностей на палестинских территориях. Также с октября 2023 года, одновременно с началом войны в Газе, в этом районе было убито не менее 220 работников СМИ.

Главный редактор «Репортеров без границ» заявил: Те, кто совершает преступления против работников СМИ, пытаются опорочить их, чтобы оправдать свои собственные преступления. На самом деле нет никаких шальных пуль; журналисты преднамеренно становятся мишенью, потому что они сообщают миру правду.