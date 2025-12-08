Тысячи израильских солдат страдают от психических заболеваний

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Кудс», Министерство обороны сионистского режима объявило, что с начала операции «Буря Аль-Аксы» было ранено 22 000 сионистских солдат.

В отчете говорится, что 58 процентов этих солдат страдают от психических и психологических проблем. Также подчеркивается, что 142 сионистских солдата были вынуждены пользоваться инвалидными колясками. 88 из них также перенесли ампутацию конечностей.

Армейское радио этого режима также признало, что на фоне распространения психологических проблем среди сионистских солдат 85 000 военнослужащих проходят лечение в реабилитационном отделении.

Ранее сионистские источники также сообщали о росте числа самоубийств среди сионистских солдат, участвовавших в войне в Газе.