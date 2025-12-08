Суданский министр: ОАЭ играют деструктивную роль в Судане

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Араби 21», Мавляна Абдулла Мухаммад Дарф, министр юстиции Судана, обвинил Объединенные Арабские Эмираты в выполнении функциональной роли в интересах международных держав, стремящихся доминировать над богатствами Судана и получить влияние на Африканском континенте.

Дарф подчеркнул, что Вооруженные силы Судана (SAF) смогли взять под свой контроль около 80% территории Судана, и остатки вооруженных ополченцев больше не имеют влияния в большинстве регионов Судана.

Суданский министр описал преступления ополченцев RSF в таких городах, как Фашер и Эль-Генейна, как «за гранью воображения» и подчеркнул, что правительство не будет вести с ними переговоры до полной сдачи их оружия, и что народ Судана не примет никакого их политического или военного присутствия из-за их кровавой истории и нарушений прав гражданского населения.

Дарф отметил, что Судан получил «удар в спину» от некоторых региональных стран, в первую очередь ОАЭ и Чада. Арабский мир и международное сообщество также пренебрегли привлечением вооруженных ополченцев к ответственности за их преступления.

Он добавил, что Египет сыграл положительную роль в поддержке единства Судана под руководством его вооруженных сил, а Саудовская Аравия, в сотрудничестве с США, продвигает мирную инициативу, и правительство Судана позитивно относится к этим усилиям в надежде на достижение реального мира в едином Судане.

С середины 2023 года в Судане наблюдается широкомасштабный вооруженный конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования, который привел к перемещению сотен тысяч гражданских лиц и обширному разрушению инфраструктуры в таких районах, как Фашер, Эль-Генейна, Хартум и Омдурман.

Правительство Судана подвергло резкой критике роль ОАЭ в этом кризисе, считая их фактором дестабилизации страны и попыткой эксплуатации природных богатств и инвестиций частного сектора в интересах регионального и международного влияния. Хартум также обвинил некоторые другие региональные страны в попытке вмешательства во внутренние дела Судана и препятствовании достижению мирного решения.