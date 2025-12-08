Арагчи: Мы не слушаем диктат США; переговоры только на основе ядерных прав

По сообщению информационного агентства Abna, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел, в интервью японскому СМИ Kyodo, отвечая на вопрос о том, будут ли возобновлены переговоры между Ираном и США, сказал: «В настоящее время мы не убеждены в том, что они готовы к серьезным и реальным переговорам; они хотят диктовать, а я не тот человек, который будет слушать диктат других».

«Реальность такова, что, как вы упомянули, во время 12-дневной войны наши ядерные объекты были подвергнуты бомбардировке, разрушены и получили серьезные повреждения. Это явно является крупным нарушением международного права, и, возможно, величайшим нарушением международного права, поскольку мирный ядерный объект под надзором Агентства был разбомблен. Это создало серьезные риски и вызовы: риск радиации, неразорвавшиеся боеприпасы на объекте, и, как вы знаете, угрозы продолжаются. Теперь мы также сталкиваемся с угрозами безопасности и опасениями по поводу безопасности».

«К сожалению, не существует прецедента бомбардировки мирного ядерного объекта. Поэтому не существует протокола или руководства для инспектирования таких объектов. Это был мой вопрос к Генеральному директору Агентства: существует ли метод или протокол для инспектирования такого объекта? Они сказали: нет, потому что нет прецедента. Это первый раз, когда мирный ядерный объект под надзором был разбомблен. Следовательно, мы не можем возобновить инспекции, если не договоримся о методе инспекции разбомбленного объекта. Мы вступили в переговоры с Агентством для достижения этого соглашения, и в Каире была достигнута основа для сотрудничества для решения этой проблемы».

«Важно, что Агентство согласилось с тем, что нам нужна новая основа для сотрудничества. Но, к сожалению, после соглашения в Каире три европейские страны и США обратились в Совет Безопасности с требованием о механизме "snapback" (восстановления санкций), что было незаконным, и мы не считаем, что они имели право активировать этот механизм».