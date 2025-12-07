Секретная встреча Нетаньяху и британского деятеля в Тель-Авиве

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Кудс», источники на иврите сообщили, что в Тель-Авиве состоялась секретная встреча между премьер-министром сионистского режима Биньямином Нетаньяху и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

Согласно этому отчету, встреча была проведена с целью обсуждения соглашения между арабскими странами и Нетаньяху относительно участия Палестинской автономии в процессе управления некоторыми районами внутри сектора Газа.

Эти источники добавили, что упомянутый план находится на испытательном этапе, и в Палестинской автономии должен быть проведен ряд реформ в соответствии с требованиями Тель-Авива.

При этом сионистский режим на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе не соблюдал положения этого соглашения и не прекратил свои нападения на этот анклав.