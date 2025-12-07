Предстоящая встреча «Хезболлы» с представителем Папы Римского в Ливане

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Ахд», Али Файяд, член парламентской фракции «Верность Сопротивлению», связанной с ливанской «Хезболлой», подчеркнул, что после послания этой партии, адресованного Папе Римскому во время его визита в Ливан, связь между двумя сторонами продолжается с опорой на его роль в противодействии угнетению и агрессии против этой страны со стороны сионистских оккупантов.

Он добавил: «Планируется провести встречу между представителями «Хезболлы» и представителем Папы Римского в Ливане. Ранее представитель Папы Римского в этой стране объявил, что он передаст ему послание «Хезболлы», и встреча состоится после завершения визита Папы».

Файяд заявил: ««Хезболла» настаивает на своих принципах, основанных на мирном сосуществовании ливанского народа, их единстве, а также на присутствии христиан в этой стране. Мы призываем Ватикан поддержать Ливан в условиях продолжающейся агрессии сионистского режима и оказания давления на эту страну».