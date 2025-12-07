Катар: Возникновение любой проблемы с Ираном вовлечет все страны региона

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул: «В настоящее время нет попыток дипломатического решения ядерной проблемы Ирана. Возникновение любой проблемы с Ираном будет иметь последствия и влияние на страны региона».

Он добавил: «Наши отношения с ХАМАС восходят к 13 годам назад по просьбе США. Из-за этих отношений мы подверглись критике и нападкам. Наша связь с ХАМАС привела к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождению пленных. Наша поддержка была направлена на жителей сектора Газа, а не на движение ХАМАС. Утверждение о финансовой поддержке ХАМАС со стороны Катара безосновательно».

Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил: «Нападение на страну-посредника со стороны одной из сторон конфликта является неэтичным и бессмысленным. Нападение Израиля на Доху произошло в то время, когда мы пытались убедить ХАМАС принять соглашение о прекращении огня».

Он продолжил: «Мы продолжаем оказывать поддержку палестинскому народу, но мы никогда не будем восстанавливать то, что разрушили другие. Жители Газы не хотят покидать свою землю, и никто не может их заставить».