Генерал-майор Пакпур: Гибридная война врага провалилась благодаря сплоченности нации и дальновидности руководства

По сообщению корреспондента ABNA, генерал-майор Мохаммад Пакпур выступил сегодня утром на конференции «Солдаты эпохи Захура» (Эпохи Явления), которая состоялась по случаю Дня студента и в память о студентах-мучениках Университета Имама Хусейна (мир ему), заявив: «Враг планировал, что после бомбардировки военных центров и мученической смерти высокопоставленных командиров на третий день войны, вооруженные элементы проникнут через границы, одновременно активируя внутренние элементы, чтобы создать общенациональный мятеж и довести страну до коллапса».

Он добавил: «На третий день войны Нетаньяху открыто заявил: ‘Мы начали работу, и народ Ирана должен определить свою судьбу’, но иранская нация, благодаря образцовой сплоченности и решительной поддержке вооруженных сил, определила судьбу его и его сторонников».

Главнокомандующий КСИР, ссылаясь на мученическую смерть высокопоставленных командиров мучеников Салами, Рашида, Багери и Хаджизаде, отметил: «Враг полагал, что мученическая смерть этих командиров приведет к коллапсу в оборонной и оперативной структуре Ирана, но Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами в течение нескольких часов назначил преемников, и образовавшийся вакуум был немедленно восполнен».

Генерал-майор Пакпур уточнил: «Всего через два часа после моего назначения на пост Главнокомандующего КСИР началась массированная ответная операция. Враг ожидал ответа Ирана менее чем десятью ракетами, но вечером того же первого дня были запущены мощные волны беспилотников и ракет, и в последующие дни точные и сокрушительные операции продолжились».

Он упомянул атаку США на объекты в Натанзе и Фордо в последние дни войны и сказал: «До того, как мы нанесли ответный удар по американским базам, многие страны выступали посредниками, чтобы предотвратить действия Ирана, но мы заявили, что за каждую бомбу, сброшенную на Иран, мы выпустим ракеты по американским базам, и мы это сделали. База Аль-Удейд, самая важная авиабаза США в регионе, была поражена 14 ракетами».

Главнокомандующий КСИР подчеркнул: «Через несколько часов после этой операции американцы объявили, что если Иран больше не будет наносить удары, то и они остановятся. Таким образом, совместный план США и сионистского режима был полностью сорван, а гибридная война врага потерпела полный провал».