США признали провал действий Вашингтона против иракских групп сопротивления

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Rudaw, представитель Государственного департамента США признал провал усилий Вашингтона против сопротивления в Ираке.

Он выразил разочарование тем, что правительство Ирака не поддалось давлению Белого дома с целью заблокировать активы «Хезболлы» и «Ансар Аллах».

Он утверждал, что США ожидают от Багдада принятия практических мер против вооруженных групп (сопротивления).

Представитель Государственного департамента США сказал: «Мы разочарованы тем, что Ирак отказался от решения заблокировать активы ливанской «Хезболлы» и хуситов («Ансар Аллах» Йемена)».

Он утверждал: «Эти группы представляют опасность для региона и мира, и все страны должны убедиться, что их территория не используется этими группами для учебных целей, сбора денег, приобретения оружия или совершения нападений».

Представитель Государственного департамента США заявил о продолжении давления Вашингтона на Ирак с целью ограничения групп сопротивления и утверждал, что эти группы представляют опасность для интересов США и Ирака.