Акцент Египта на поддержке Ливана в прекращении сионистской агрессии

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на веб-сайт Al-Nashra, на фоне недавних событий в Ливане, особенно вопросов, связанных с назначением дипломата этой страны главой ливанской делегации в комитете механизма (по надзору за выполнением прекращения огня), министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Атти подчеркнул поддержку Каиром любого пути, который приведет к снижению напряженности.

В интервью ливанскому телеканалу LBCI министр иностранных дел Египта заявил: «Мы поддерживаем любой дипломатический и политический путь, который устранит угрозу агрессии против Ливана и приведет к стабильности».

Он добавил: «Между Ливаном и Тель-Авивом существует соглашение о прекращении огня, которое было подписано в прошлом году, и Ливан полностью соблюдает его положения».

Этот египетский чиновник подчеркнул: «Ливанская сторона полностью серьезно относится к выполнению соглашения о прекращении огня, и мы сотрудничаем с американской стороной, чтобы снизить напряженность и сосредоточиться на дипломатическом пути для поддержки плана правительства».

Следует отметить, что несколько месяцев назад, при прямом подстрекательстве США, Египет включился в ливанский вопрос. Хотя ранее он выдвигал план по решению проблемы оружия в Ливане под названием «Неиспользование Хезболлой своего оружия», на прошлой неделе Каир занял угрожающий тон в отношении ливанцев, и египетская делегация в Ливане предупредила эту страну, что в случае невыполнения требований США и Израиля, особенно в отношении разоружения Хезболлы, против Ливана будет разработан опасный сценарий.

Однако новое заявление министра иностранных дел Египта и его акцент на поддержке Ливана прозвучали после того, как в конце прошлой недели президент Ливана назначил Симона Карма, бывшего посла этой страны в США, главой ливанской делегации на заседаниях комитета по надзору за выполнением прекращения огня.

Назначение гражданского лица главой ливанской делегации на заседаниях вышеупомянутого комитета сопровождалось большим количеством споров, и сионисты, в частности, пытались представить это как часть нормализации отношений.

Ливанские источники сообщили, что делегация этой страны на заседании в прошлую среду придерживалась принципа отказа от прямых переговоров с врагом.

Упомянутые источники заявили: «Кроме того, присутствие гражданского лица, то есть Симона Карма, в ливанской делегации не является удивительным или неожиданным вопросом, поскольку с октября прошлого года американские официальные лица сообщали о согласии ливанских властей на присутствие гражданских лиц в делегации этой страны и расширение работы комитета по надзору за выполнением прекращения огня на технические вопросы, такие как освобождение ливанских заключенных и определение границ».

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр оккупационного режима, утверждал, что «это заседание привело к соглашению о разработке идей для расширения экономического сотрудничества между Ливаном и Израилем после разоружения Хезболлы».

В ответ на эти утверждения Нетаньяху, видный ливанский источник в интервью газете «Аль-Джумхурия», осудив эти утверждения, заявил, что на заседании комитета механизма не было прямых политических или экономических переговоров, равно как и шагов к нормализации отношений с Тель-Авивом, и назначение гражданского главы ливанской делегации не означает уступки требованиям сионистов.