Последние данные о погибших и раненых в результате атак сионистского режима на Газу

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Shehab, Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа опубликовало новое заявление, в котором объявило последние данные о погибших и раненых в результате атак армии сионистского режима в секторе Газа с 7 октября прошлого года.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, в результате атак армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября 2023 года по настоящий момент 70 354 человека погибли.

Также это палестинское медицинское учреждение сообщило, что общее число раненых в результате атак армии сионистского режима в секторе Газа с начала войны в этом районе достигло 171 030 человек.

Министерство объявило, что за последние 48 часов в больницы также были доставлены тела 6 погибших. Один человек недавно погиб в результате атак сионистского режима. Тела 5 погибших были извлечены из-под завалов. За этот период 15 человек получили ранения.

Тысячи других людей по-прежнему числятся пропавшими без вести и находятся под завалами в секторе Газа.

С момента установления режима прекращения огня 11 октября 2025 года по настоящее время 367 человек погибли и еще 953 получили ранения. Также за этот период тела 624 погибших были извлечены из-под завалов.