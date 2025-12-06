Авиаудары оккупантов по городу Газа и продолжающееся нарушение режима прекращения огня

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Shehab, источники новостей сообщили о продолжающихся атаках сионистского режима на Газу и нарушении режима прекращения огня оккупантами.

Эти источники объявили, что сионистский режим использовал квадрокоптеры для обстрела домов палестинских граждан в районе Аш-Шуджаия города Газа.

Сообщений о возможных жертвах этого преступления и нарушения режима прекращения огня пока не поступало.

С другой стороны, медицинские источники сообщили о мученической гибели 4 палестинцев в результате сегодняшних атак оккупационной армии сионистского режима.

Источники в больнице «Шифа» в Газе заявили, что 3 человека были застрелены сионистскими солдатами за пределами «Желтой линии» в Бейт-Лахии на севере сектора.

Также некоторые источники сообщили о мученической гибели одного человека в Джабалии на севере сектора Газа в результате обстрела израильскими оккупантами. Несколько человек также получили ранения в результате атак израильских оккупантов.

Корреспондент «Аль-Джазиры» также сообщил, что процесс подрыва и разрушения домов палестинцев в районах Рафаха на юге сектора Газа продолжается.