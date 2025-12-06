Фидан: Мы призываем к прекращению огня в Украине и Газе

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Анатолийское агентство, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня, в субботу, выступая на Дохинском форуме, заявил: Турция готова внести свой вклад в мирные усилия по Газе. Мы готовы содействовать мирным усилиям, которые сейчас ведутся.

Министр иностранных дел Турции, ссылаясь на многочисленные вызовы в Евразийском регионе, отметил: предпринимаются усилия по восстановлению ситуации в Украине, Газе и Сирии. Анкара призывает к прекращению огня в Украине и Газе.

Отвечая на вопрос о возможности отправки войск в Газу, он добавил: Турция готова играть свою роль. Мы готовы поддержать мирные усилия, которые сейчас ведутся, и, конечно, все поддерживают этот процесс.

Фидан, упомянув текущие обсуждения о «Международных силах по стабилизации», сказал: то, как они будут реализованы, их конкретная миссия и рамки правил все еще обсуждаются. Необходимо быть реалистом в отношении миссии этих сил и обращать внимание на нюансы, поскольку существуют особые реалии на местах.

Относительно войны между Россией и Украиной Фидан также сказал: Европа, похоже, нуждается в более креативных и гибких решениях в отсутствие Соединенных Штатов. Я считаю, что единственный реалистичный путь положить конец этой войне – это направить стороны к мирным переговорам и, при необходимости, под давлением. Конечно, переговоры сейчас продолжаются.