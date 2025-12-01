Тела 10 тысяч палестинских мучеников остаются под обломками в Газе

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Шихаб», Махмуд Басаль, представитель организации гражданской обороны сектора Газа, заявил, что усилия по извлечению тел мучеников из-под обломков не увенчались успехом.

Он добавил: «Никакое специальное оборудование для извлечения тел мучеников и расчистки завалов не было доставлено в сектор Газа. Мы работаем только с одной машиной, и после завершения работы в центральном или южных районах мы отправимся в город Газа и северные районы».

Басаль уточнил: «Одной машины для расчистки завалов абсолютно недостаточно. Под обломками атак сионистского режима на сектор Газа до сих пор остаются 10 тысяч тел».

Это происходит, несмотря на то, что, согласно соглашению о прекращении огня, сионистский режим должен был открыть путь для ввоза оборудования для расчистки завалов в сектор Газа.