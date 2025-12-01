По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», два патруля, принадлежащих оккупационной армии сионистского режима, сегодня, в понедельник, проникли в сельскую местность Кунейтры на юге Сирии и провели операции в этом районе, нарушив суверенитет Сирии.

По данным местных источников, один из сионистских патрулей вошел на дорогу Джабата - Айн аль-Байда в северной части Кунейтры и установил там новый военный контрольно-пропускной пункт. Кроме того, в деревне Сайда аль-Ханут в южной части Кунейтры была проведена аналогичная операция израильской армией.

Несколько дней назад группа сирийской молодежи столкнулась с израильскими силами, которые пытались проникнуть в Бейт Джинн в западной части Дамаска, на юге Сирии, что привело к мученической гибели 20 сирийских граждан, включая детей и женщин, и ранению по меньшей мере 13 израильских солдат.

Сионистский режим оккупировал обширные территории на юге Сирии с момента прихода к власти режима Голани в Сирии и продолжает свои ежедневные агрессии против Сирии, в то время как режим Голани не только не проявляет никаких серьезных действий для противодействия этим атакам, но и стремится к процессу нормализации отношений с сионистским режимом.