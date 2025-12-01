Представитель Ливана: Способ противодействия заговорам США — укрепление национального единства

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», Хусейн аль-Хадж Хасан, член фракции «Лояльность Сопротивлению» (Wafa le Muqawama), связанной с «Хезболлой» в Ливане, подчеркнул, что страна сталкивается с широкой атакой со стороны США, сионистского режима и некоторых западных и арабских сторон с целью ослабления правящих институтов и сил Сопротивления.

Он добавил, что национальное единство является решением для борьбы с этими атаками, а внутренние разногласия — это та самая слабость, которой злоупотребляет сионистский враг.

Аль-Хадж Хасан заявил: «Отчеты ООН и ливанской армии указывают на приверженность нашей страны прекращению огня и продолжение агрессии сионистского режима. Некоторые внутренние позиции в Ливане не служат интересам нации. Ни одна из этих психологических атак не испугает Сопротивление».