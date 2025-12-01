Просьба Нетаньяху по поводу сегодняшнего судебного заседания

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», газета «Едиот Ахронот» сообщила, что премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху потребовал отложить сегодняшнее судебное заседание.

Согласно этому сообщению, Нетаньяху, который прерывает свои судебные заседания под различными предлогами, включая региональные события и вопросы безопасности, попросил перенести сегодняшнее заседание на завтра.

Накануне премьер-министр сионистского режима направил послание президенту этого режима с просьбой о помиловании по его делам о коррупции; просьба, которая встретила сопротивление со стороны различных движений на оккупированных территориях и их жителей.

Оппозиционные деятели также заявили, что они могут поддержать этот вопрос, если Нетаньяху уйдет в отставку.