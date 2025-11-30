Продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в секторе Газа и новый всплекс сопротивления на Западном берегу

В субботу вечером израильская армия вновь нарушила режим прекращения огня, нанеся мощные удары по восточной части сектора Газа и Рафаху. Местные источники сообщили, что ужасные взрывы, вызванные операциями армии, сотрясли части южного и северо-западного сектора Газа, а танки и военная техника ЦАХАЛа также подвергли интенсивному обстрелу восточные районы Хан-Юниса и лагерь Аль-Бурейдж. По имеющимся данным, с момента вступления режима прекращения огня в силу 10 октября было зафиксировано более тысячи нарушений режима прекращения огня.

В ходе последней волны атак израильские военные самолеты нанесли удары по району Эт-Туффа на востоке Газы, вокруг Рафаха были созданы «пояса огня», а также продолжалась непрерывная стрельба к северо-востоку от лагеря Аль-Бурейдж и к востоку от Хан-Юниса, сообщает Pars Today. Артиллерия израильской армии также неоднократно обстреливала районы к востоку от Аль-Бурейдж и восточной части Газы, а ряд домов в Рафахе и секторе Газа были разрушены в ходе взрывных операций.

Тем временем на Западном берегу реки Иордан за последние 48 часов также наблюдается значительное усиление активности народного сопротивления. По данным Палестинского информационного центра (Маати), в различных районах было зафиксировано 26 операций сил сопротивления, включая столкновения с поселенцами, метание камней, вооруженные столкновения и демонстрации. В оккупированном Кудсе жители района Хизма ответили на вторжение еврейских поселенцев. В Рамалле, городках Налин, Кафр-Малик, Сильвад, Эль-Бира и Дейр-Джарир также произошли столкновения с израильскими солдатами. В Дженине, Наблусе, Тулькарме и Хевроне также наблюдались массовые народные выступления и отдельные столкновения.

Помимо ужесточения осады, израильские солдаты подожгли дом палестинца Рафата Ганнама в лагере Нур-Шамс; лагерь находится в осаде уже 294 дня, и значительная часть его инфраструктуры разрушена. Лагерь Тулькарм также находится под давлением и блокадой уже 307 дней, и жителям не разрешают вернуться в свои дома.

Эти события происходят на фоне того, что сионистский режим, несмотря на официальное соглашение о прекращении войны и установлении перемирия, продолжает препятствовать полной реализации положений первой фазы соглашения, неоднократно нарушая его.