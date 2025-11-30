Тель-Авив: «Абсолютная победа» над Сопротивлением невозможна

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на веб-сайт «Ан-Нашра», Центр исследований внутренней безопасности сионистского режима, связанный с Тель-Авивским университетом, в своем новом отчете о ситуации с безопасностью этого режима рассмотрел вопрос пересмотра основных концепций в военной доктрине оккупационного режима, в частности концепций победы и решающей победы, учитывая серьезные изменения на арене конфликтов этого режима с палестинцами и арабами, начиная с 70-х годов до нескольких периодов войн в Газе и Ливане, а также недавних войн с Ираном и Йеменом.

Тамир Хайман, отставной генерал армии сионистского режима и бывший глава отдела военной разведки этого режима, который подготовил указанный отчет, проанализировал изменения в мышлении внутри аппарата безопасности оккупационного режима. Эти изменения основаны на растущем понимании того, что традиционные средства больше не эффективны для достижения решающей военной победы в новых войнах против негосударственных вооруженных групп.

Согласно отчету, это смещает внимание в сторону концепций политической победы и стратегической победы вместо военной победы, что отражает глубокий кризис в способности Тель-Авива навязать свою волю в длительных и сложных войнах. Следовательно, концепция победы должна выйти за рамки своей традиционной основы, которая базируется на полном военном поражении противной стороны и потере ее способности и воли продолжать войну.

Далее в отчете говорится, что новая концепция победы означает достижение некоторых ограниченных целей и позволяет властям Тель-Авива оправдать прекращение военных операций, даже если противник сможет остаться относительно сплоченным или сохранить некоторые элементы своей мощи. Это изменение в концепциях победы отражает признание того, что арены, на которых Тель-Авив воевал в последние десятилетия, больше не допускают решающей военной победы.

Центр исследований внутренней безопасности сионистского режима подчеркнул: С 70-х годов политические власти Тель-Авива избегали требований, чтобы армия достигла решающей победы против негосударственных акторов, таких как Организация освобождения Палестины в прошлом и ХАМАС и «Хезболла» в нынешний период, и вместо этого ставят достижимые цели, не попадая в длительный конфликт или бесконечную войну на истощение.

Указанный отчет также указывает на глубокий внутренний кризис в доктрине безопасности сионистского режима и заявляет, что Тель-Авив больше не способен представить себе полную победу в современных войнах и полагается на политическую концепцию победы, основанную на улучшении ситуации с безопасностью, а не на уничтожении врага. Конечно, это изменение имеет широкие стратегические последствия и переключает усилия с военной решимости на внешние политические договоренности, описывая мощь Тель-Авива как временную и несовершенную силу.

Автор отчета заявил, что эта ситуация раскрывает, что Тель-Авив сталкивается с ограничениями военной мощи в эпоху негосударственных акторов, и косвенно признает, что стратегическая победа не может быть достигнута только силой; например, в Газе постоянное политическое и социальное присутствие ХАМАС со временем сводит на нет любую военную победу Тель-Авива.

В отчете делается вывод, что победа в дискурсе сионистского режима – это долгосрочный политический процесс, который зависит от внешних договоренностей и способности изменить региональную среду, а не результат, гарантированный военной машиной.