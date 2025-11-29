Ливанский депутат: Мы не стремимся к войне, но никогда не сдадимся Израилю

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Манар», Хасан Фадлалла, член парламентской фракции, связанной с ливанской «Хезболлой», подчеркнул: «Мы не хотим войны, но никогда не согласимся на капитуляцию перед врагом. Мы не позволим Ливану сдаться ни под каким предлогом или лозунгом».

Он добавил: «Разве можно продать Ливан сионистскому врагу и отказаться от нашего суверенитета, свободы и достоинства? То, что страны сталкиваются с трудными условиями, не означает, что они намерены сдаться. Эти условия можно преодолеть за счет внутреннего единства».

Фадлалла пояснил: «Мы ежедневно видим агрессию врага против Ливана, но сионисты никогда не смогут сломить нашу волю. Израиль стремится не допустить возвращения ливанцев в свои дома в приграничных районах. Если бы не Сопротивление и такой народ в Ливане, сионистский враг оккупировал бы нашу землю. Тель-Авив намеревался выгнать нас из Южного Ливана и начать строительство поселений в этом районе».