ХАМАС объявил 29 ноября Днем активизации народного движения против преступлений Израиля

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на палестинское агентство новостей «Шахаб», движение ХАМАС выступило с заявлением во Всемирный день солидарности с палестинским народом, призвав к активизации глобального движения против оккупации и ее преступных действий против палестинского народа и территории, а также к укреплению всех форм солидарности со справедливым делом и законными правами Палестины на свободу и независимость.

В заявлении ХАМАС высоко оценил всемирное народное движение солидарности с палестинским народом и выразил признательность за официальные и народные позиции, поддерживающие его справедливое дело.

В заявлении содержится призыв к объединению усилий и поддержке борьбы палестинского народа до конца оккупации, а также к массам исламской уммы и свободолюбивым людям мира считать субботу, 29 ноября, Всемирным днем возобновления деятельности всемирного народного движения против сионистской оккупации и ее преступлений, нарушений соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и усиления терроризма на Западном берегу и в оккупированном Иерусалиме.