По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Русия аль-Яум» (Russia Al-Youm), сионистские военные, которые вчера пожертвовали по меньшей мере 20 сирийскими гражданами в результате нападения на район Бейт Джин в пригороде Дамаска, сегодня попытались улучшить свой имидж, проникнув на юг страны с популистским шагом.

Сирийский наблюдательный пункт по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights) объявил, что сионистские военные, проникнув в деревню Аль-Аша в пригороде Кунейтры, намеревались раздать пакеты помощи жителям этого района, но столкнулись с сопротивлением сирийских граждан и покинули этот район.

Это происходит на фоне того, что вчера, после нападения сионистских военных на Бейт Джин, сирийский народ также провел антисионистские демонстрации, скандируя лозунги против этого режима.